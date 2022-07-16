المجريون يحتجون بسبب إجراءات التقشف التي فرضها أوربان

ينظم المجريون احتجاجات يومية وسط هبوط قيمة عملة البلاد فيما يضطر خطر قطع روسيا لشحنات الغاز الطبيعي إلى أوروبا رئيس الوزراء فيكتور أوربان إلى اتباع إجراءات تقشف غير مستحبة ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.



واحتل المتظاهرون جسرا في بودابست في وقت متأخر من أمس الجمعة وتم التخطيط لمسيرة أخرى في العاصمة مساء اليوم السبت.



وأغلق المحتجون جسورا بشكل يومي منذ أن أعلن مجلس الوزراء عن زيادة الضرائب بالنسبة إلى مئات الآلاف من المجريين يوم الثلاثاء.



وأعلنت إدارة أوربان الأسبوع الجاري أيضا عن خفض النفقات بمقدار 4ر1 مليار دولار وتجميد تمويلات بالإضافة إلى وضع حد أقصى على دعم تم تطبيقه منذ عقد وأبقى قيمة فواتير مرافق الخدمات عند جزء صغير من أسعار السوق الحالية.