 موريتانيا: السائقون ينظمون احتجاجا على رفع أسعار الوقود - بوابة الشروق
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موريتانيا: السائقون ينظمون احتجاجا على رفع أسعار الوقود

نواكشوط - د ب أ
نشر في: السبت 16 يوليه 2022 - 3:05 م | آخر تحديث: السبت 16 يوليه 2022 - 3:05 م
شن الناقلون وسائقو سيارات الأجرة، اليوم السبت، إضرابا في العاصمة الموريتانية نواكشوط احتجاجا على رفع السلطات لأسعار المحروقات .

وقام السائقون بإغلاق أحد أكبر ملتقيات الطرق في العاصمة ومنعوا حركة السيارات.

وطوقت قوات الأمن مكان الاحتجاج ومنعت الصحفيين من تصوير الاحتجاجات الأولى من نوعها بعد ساعات من قرار الحكومة رفع أسعار المواد النفطية (المازوت والبنزين) وإعلانها تخفيض الدعم الحكومي لهذه المواد.

وارتفعت أسعار المحروقات بنسب بلغت 30% من سعر اللتر الواحد.

وانتقد مدونون وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي قرار السلطات، واعتبروا أنه غير مبرر وشككوا في وجود دعم حكومي للمحروقات، بينما وصف آخرون "تقليص" الدعم الحكومي للمحروقات بالمبرر.

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