طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقع البيدر غربي قطاع غزة

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استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، موقع البيدر غرب قطاع غزة بعدة صواريخ، فيما يبدو أنه رد على إطلاق صاروخين من غزة باتجاه غلاف غزة.

وقالت شبكة "روسيا اليوم"، إن المضادات الأرضية التابعة لحركة حماس تصدت لطيران الاحتلال في أجواء قطاع غزة.

بينما تصاعد الدخان من موقع المقاومة الفلسطينية في منطقة البيدر جنوب مدينة غزة بعد قصفه بأكثر من 8 صواريخ.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية، ليل الجمعة / السبت، إن صفارات الإنذار انطلقت في قطاع مستوطنات قطاع غزة.

وأضافت، أن دوي انفجارات سمع في غلاف قطاع غزة بعد انطلاق صفارات الإنذار.

ورد جيش الاحتلال، على هذه التقارير، قائلًا إنه أُطلق صــاروخان من قطاع غزة، أحدهما أسقطته القبة الحديدية، والآخر سقط في منطقة مفتوحة.