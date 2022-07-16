الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ أكثر من 7 أسابيع

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الصين ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من سبعة أسابيع، في ظل انتشار العدوى في بعض المقاطعات بوسط البلاد، والشمالية الغربية، والجنوبية.



وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 450 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أكبر عدد إصابات يتم تسجيله منذ 25 أيار/مايو الماضي، مشيرة إلى أنه تم رصد أكثر من نصف الإصابات في مقاطعتي أنهوي وجانسو.



وقالت اللجنة إن مقاطعة شنغهاي، التي شهدت تدابير إغلاق صارمة لأسابيع لمكافحة انتشار الفيروس، سجلت 33 حالة إصابة مقارنة بحالات الإصابة التي تم رصدها في اليوم السابق.



وأظهرت بيانات صادرة عن الحكومة الصينية أمس الجمعة أن تدابير الإغلاق المفروضة على نطاق واسع تسببت في ضعف النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الحالي.



وتشير البيانات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4ر0% خلال هذه الفترة، وهي أبطأ وتيرة نمو تشهدها الصين منذ بدء تفشي فيروس كورونا قبل عامين.



وأضافت اللجنة أن مدينة تشنجدو السياحية، بشمال غرب البلاد، سجلت خمس حالات إصابة محلية حتى الساعة 1:30 من بعد ظهر اليوم السبت، منها إصابة واحدة بدون أعراض.



وقال مسؤولون بالحكومة المحلية في مدينة تشنجدو في مؤتمر صحفي اليوم، إن مصادر تفشي الفيروس لا تزال غير واضحة ولا يمكن استبعاد إمكانية اكتشاف المزيد من الحالات الإيجابية.



وأضافوا أن المدينة تعقبت 289 من المخالطين للمرضى وجاءت نتيجة الاختبارات الخاصة ب 273 منهم سلبية.