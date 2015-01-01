سبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا

سيطرت حالة من القلق على الكثير من المواطنين بسبب ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في مصر، بعدما كانت ضئيلة للغاية خلال الفترة الأخيرة الماضية، ومن هنا بدأت التساؤلات حول السبب الذي أدى إلى ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات مجددًا.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، قد أكد أن هناك زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

سبب ارتفاع عدد إصابات كورونا

وأوضح عبد الغفار، أن حدة المرض لن تزداد ولكنه أصبح أكثر انتشارًا، مشيرًا إلى أن السبب هو طول فترة التلقيح التي تجعل الجهاز المناعي لا يعمل بنفس القدرة العالية لمقاومة الفيروس.

وأكد حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن لقاح كورونا يعطى مناعة مؤقتة من 6 إلى 8 أشهر، مضيفًا:" يجب على كل مواطن الذهاب إلى مركز التلقيح للحصول على اللقاح وإذا مر على الجرعة التعزيزية 6 أشهر فليذهب للحصول على جرعة تنشيطية.

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وخلال الفترة الماضية، ارتفعت نسب الإصابة بفيروس كورونا بسبب إهمال العديد من المواطنين الإجراءات الاحترازي المحددة لمواجهة فيروس كورونا.

ارتفاع معدل إصابات فيروس كورونا

هذا وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على ضرورة أن يلتزم جميع المواطنين بارتداء الكمامة والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن المختلفة لتجنب الإصابة بالفيروس الذي أصبح ينتقل بسرعة البرق بين المواطنين.

وكانت وزارة الصحة قد ناشدت جميع المواطنين بالالتزام بكل الإجراءات المعروفة لمجابهة فيروس كورونا، لمساعدة الدولة في السيطرة على المرض بعد توفيرها لقاح آمن وفعال، الأمر الذي من شأنه تقليل معدل الإصابات والوفيات.