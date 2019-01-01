ولي العهد السعودي: نأمل أن تؤسس قمة جدة لعهد جديد من التعاون مع الولايات المتحدة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، أن "مواجهة التحديات التي يشهدها العالم تستدعي تكثيف التعاون المشترك، على أساس احترام سيادة الدول وقيمها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام استقلالها".

وقال ولي العهد السعودي في كلمته الافتتاحية لـ"قمة جدة للأمن والتنمية" إنه يأمل أن "تؤسس القمة لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة، لخدمة مصالحنا المشتركة وتعزيز الأمن والتنتمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع"، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.

وأضاف: "ندعو إيران للتعاون وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة"، كما أكد أن "العراق يشهد تحسن في أمنه ما ينعكس على أمن المنطقة".