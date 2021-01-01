الرئيس الفلبيني يسعى لإعادة التفاوض مع الصين بشأن قروض للسكك الحديدية

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كشف مسؤول فلبيني، اليوم السبت عن قيام الرئيس الفلبيني فيردناند ماركوس الابن بمساع لإعادة التفاوض مع الصين بشأن قروض خاصة بمشاريع للسكك الحديدية.

وصرح سيزار تشافيز، وكيل وزارة النقل لقطاع السكك الحديدية في بيان اليوم السبت " الرئيس كان يشير إلى مشروع السكك الحديدية سوبيك – كلارك ومشروع ساوث لونج – هول للشركة الوطنية الفلبينية للسكك الحديدية وقطاع دافاو –ديجوس من مشروع مينداناو للسكك الحديدية".

كانت صحيفة " ديلي انكويرر" الفلبينية قد ذكرت أمس الجمعة نقلا عن وزير المالية بنيامين ديوكنو ، أن الحكومة سوف تبحث.

فيما إذا كان مازال يمكن المضي قدما في إجراءات طلب القروض من الصين لهذه المشاريع بعدما توقفت الإدارة السابقة عن تقديم الطلب بشأنها بسبب تأخيرات في الموافقة عليها.

وقال تشافيز إن خيارات التمويل الأخرى التي يتم دراستها أيضا لهذه المشاريع تتمثل في فتحها أمام القطاع الخاص.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، يعتزم ماركوس تحسين البنية التحتية لإعادة بناء اقتصاد البلاد واستعادة موقعها كرائدة للنمو في المنطقة.