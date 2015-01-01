وزيرة أمريكية: على إدارة بايدن المضي قدما في تشريع يساعد على خفض النفقات للمستهلك

ذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن إدارة جو بايدن مازال يمكنها ويجب أن تمضي قدما في تشريع مهم سوف يساعد في خفض النفقات للمستهلكين الأمريكيين، رغم الصفعة التي تلقتها حزمة مالية أوسع من السيناتور الديمقراطي جو مانشين من ولاية ويست فرجينيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي حين أن مانشين رفض، حتى الآن، العديد من البنود الخاصة بالضرائب والمناخ التي كان يقدمها له الرئيس جو بايدن وقيادة حزبه في الكونجرس، فإن السيناتور المعترض قال إنه سوف يدعم حزمة تسعير الأدوية المتضمنة في وصفة طبية على أن تكون مرتبطة بتمديد لمدة عامين لإعانات قانون الرعاية ميسورة التكلفة.

وقالت يلين، بعد اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين للاقتصادات البارزة المنعقد في بالي بإندونيسيا "هذه مبادرات مهمة للغاية لخفض الأعباء والتصدي لتكلفة المعيشة المرتفعة التي تواجهها الأسر الأمريكية".

وتأتي تصريحات يلين بعد يوم شهد مناقشات حامية الوطيس في واشنطن بشأن ما تبقى من أجندة إدارة بايدن فيما يتعلق بالضرائب والانفاق والمناخ.

وأمس الجمعة، قال مانشين إنه لن يوافق على تمرير حزمة اقتصادية تشمل قوانين ضريبية ومناخية قبل عطلة الكونجرس في أغسطس.

وهذا يترك الديمقراطيين في موقف يرغمهم على قبول خطة أصغر خالية تقريبا من كل طموحاتهم طويلة المدى قبل عام أو عدم الحصول على أي شيء على الإطلاق.