اليابان: إصابات كورونا تتجاوز 100 ألف إصابة للمرة الأولى منذ فبراير

تخطت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا (كوفيد-19) في اليابان أمس الجمعة مستوى 100 ألف حالة للمرة الأولى منذ شباط/فبراير الماضي، لتتضاعف عما كانت عليه قبل أسبوع.

ودخلت اليابان موجة سابعة من الإصابات بفعل السلالة "بي ايه. 5 " من المتحور أوميكرون شديدة العدوى، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم السبت.

وقررت الحكومة، التوسع في نطاق الأفراد الذين يمكنهم الحصول على جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ليشمل كل العاملين في المجال الطبي والعاملين في دور رعاية المسنين، بعد أن ارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات على مستوى البلاد لتقترب من مستوى قياسي بلغ حوالي 104 آلاف إصابة.

وتنتشر الإصابات بشكل سريع في أنحاء البلاد، مع تسجيل طوكيو 19 ألفا و59 إصابة جديدة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ 5 فبراير وأكثر من ضعف الإصابات في الأسبوع الماضي.

وارتفعت إصابات كورونا الإجمالية بالبلاد لأكثر من 10 ملايين حالة الخميس الماضي، لكن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قال إنه لا توجد خطط لفرض قيود صحية.

ويعني قرار التوسع في حملة اللقاحات أنه سيحق لأكثر من 8 ملايين شخص الحصول على الجرعات، إضافة إلى من تبلغ أعمارهم الستين فأكثر وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما ويعانون من أمراض ويعتبرون أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة.