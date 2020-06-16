حقنة البرد تقضي على حياة عامل خردة في بورسعيد

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عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة بورسعيد، على جثة شخص يبلغ من العمر 50 عاما، بعد تعاطيه ما تعرف بحقنة البرد أو حقنة هتلر.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة طارق مصطفى السيد سالم، عامل خردة بمنطقة مخازن النباشين، بالقرب من أبراج الحاسب الآلي.

وأفاد زملاء المتوفى بأنه تعاطى حقنة هتلر داخل إحدى الصيدليات بنطاق حى المناخ، فتم تحرير محضر بالواقعة أحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول ملابساتها.

وأمرت العامة بتكثيف تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الحادث كما أمرت باستدعاء صاحب الصيدلية وإعداد تقرير الطب الشرعي الصفة التشريحية للجثة.

حقنة البرد عبارة عن خليط من ثلاث مواد فعالة لمركبات كيميائية، تستخدم كمضاد حيوي ومسكن، ولا تعمل على العلاج، وكثيرا ما حذرت وزارة الصحة من خطورتها ونبهت لعدم تعاطيها دون وصفة طبية أو استشارة طبيب.