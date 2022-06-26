حماس: غارات إسرائيل على غزة استمرار لعدوانها الشامل

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أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شن إسرائيل غارات جوية فجر اليوم السبت، على قطاع غزة، معتبرة أنها استمرار لـ"عدوانها الشامل" على الشعب الفلسطيني.

وصرح الناطق باسم حماس فوزي برهوم في بيان، بأن "القصف الإسرائيلي على غزة مباشرة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "يعكس حجم الدعم والتشجيع الأمريكي الذي تلقاه الاحتلال لاستمرار عدوانه وارتكاب جرائمه".

وأكد برهوم أن "المقاومة الفلسطينية ستبقى الدرع الحامي للشعب الفلسطيني، والتي سوف تستمر وتتصاعد وتطور من أدواتها في كل ساحات الوطن رغم كل أشكال العدوان".

وبحسب مصادر فلسطينية، قصفت طائرات حربية إسرائيلية أربعة مواقع تدريب تتبع فصائل مسلحة في وسط وشمال قطاع غزة ما خلف أضرارا مادية من دون وقوع إصابات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الطيران استهدف ورشة إنتاج تحت الأرض لمواد صاروخية ومنشأة لإنتاج الأسلحة تتبعان حركة حماس.

وذكر أن القصف جاء ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل، تم اعتراض إحداهما فيما سقطت الأخرى في منطقة مفتوحة.

وفي وقت لاحق، قال جيش الاحتلال إنه رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة سقطتا في منطقة مفتوحة.

فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.