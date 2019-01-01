 وزيرة خارجية ألمانيا تؤكد أهمية الحماية من الكوارث في ذكرى الفيضانات المدمرة - بوابة الشروق
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وزيرة خارجية ألمانيا تؤكد أهمية الحماية من الكوارث في ذكرى الفيضانات المدمرة

(د ب أ)
نشر في: السبت 16 يوليه 2022 - 5:41 م | آخر تحديث: السبت 16 يوليه 2022 - 5:41 م

في الذكرى السنوية الأولة لكارثة الفيضان الذي ضرب وادي "آر" الألماني، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أهمية الحماية من الكوارث لضمان سلامة المواطنين.

وقالت الوزيرة، اليوم السبت، بمنطقة "ألتنار"، في ضوء الأضرار التي لم يتم إصلاحها حتى بعد عام من الفيضان: "كان علينا جميعا أن نختبر أننا لسنا مستعدين بالقدر اللازم لتأثيرات أزمة المناخ".

وأشارت الوزيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن إعادة بناء جميع المنازل، كما لا توجد خطوط حديدية في المنطقة، مضيفة أن وادي آر يذكرنا بمنطقة حرب أكثر من منطقة لزراعة العنب أو قضاء عطلة.

وذكرت الوزيرة أن الحماية من الكوارث جزء من استراتيجية الأمن القومي، التي تنسقها وزارة الخارجية الألمانية، لهذا فإنها تحتاج إلى خبرة الأفراد والمساعدين المتواجدين في الموقع، وأضافت: "لا يوجد جدار فاصل بين الأمن الداخلي والخارجي".

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