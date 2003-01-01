 إندونيسيا تلغي الضريبة على صادرات زيت النخيل - بوابة الشروق
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إندونيسيا تلغي الضريبة على صادرات زيت النخيل

جاكرتا - د ب ا
نشر في: السبت 16 يوليه 2022 - 3:10 م | آخر تحديث: السبت 16 يوليه 2022 - 3:10 م
ألغت إندونيسيا ضريبة صادرات زيت النخيل حتى نهاية شهر أغسطس المقبل في محاولة جديدة لزيادة حجم الصادرات وخفض فائض مخزونها الضخم.

ووفقا لمرسوم نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، فإنه اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الجاري، يتم خفض ضريبة التصدير إلى صفر من 200 دولار لطن زيت النخيل الخام، وينطبق الإلغاء على منتجات زيت النخيل الأخرى.

وتسعى إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، عن مخرج للتخلص من تأثير قرارها بحظر صادرات زيت النخيل في شهر أبريل الماضي لكبح جماح تضخم أسعار المواد الغذائية محليا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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