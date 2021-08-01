إصابة 12 شخصا جراء هبوب عاصفة على حفل في الهواء الطلق بجنوب ألمانيا

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، عن إصابة 12 شخصا جراء هبوب عاصفة عاتية على حفل أقامته شركة في الهواء الطلق في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.

وأوضح المتحدث أن حضور الحفل الذي أقيم في مدينة جوتنشتيتن فوجئوا بهبوب العاصفة مساء أمس السبت، مشيرا إلى أن العاصفة أدت إلى تطاير مظلات وسرادقات بعد أن فصلتها من مثبتاتها، وتابع المتحدث أن الأشياء المتطايرة أصابت بعض الحضور الأمر الذي أدى إلى حدوث إصابة خطيرة في الرأس لأحد الأشخاص؛ وتم نقله إلى المستشفى على متن مروحية إنقاذ.

وذكر المتحدث أن التحقيقات ستوضح بالضبط ما هو الشيء الذي أصاب هذا الشخص في رأسه، وقال إن الأشخاص الـ11 الآخرين أصيبوا بإصابات طفيفة.