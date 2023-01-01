سحب 2382 رخصة سيارة لعدم وجود الملصق الإلكتروني

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سحبت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية 2382 رخصة لعدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني، وطبقت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقررت وزارة الداخلية سحب رخص القيادة والتسيير حال عدم تثبيت الملصق الإلكتروني، بداية من أول نوفمبر 2021، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها لضبط المركبات التي لم يلتزم أصحابها بتركيب الملصق الإلكتروني.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

وكانت وزارة الداخلية قد أهابت بمالكي المركبات بمختلف أنواعها، سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني.

بدأت فى اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون المرور ولائحته التنفيذية، حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.