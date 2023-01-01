مستشار وزارة الزراعة: تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان كلام لا يستوعبه عقل

قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن المتداول بشأن تجريف الأشجار والنباتات النادرة في حديقة الحيوان بالجيزة «كلام لا يستوعبه عقل»، مؤكدًا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أن الوزارة حريصة على التصدي لأي شائعة في المهد، حتى لا تترك الفرصة أمام إثارة البلبلة.

وأوضح أن «التحالف المصري المعني بتطوير وإدارة الحديقة، اتفق مع مجموعة كبيرة من خبراء الآثار؛ للعمل في الحديقة قبل استلامها، من أجل ترميم أي خدش أو مشكلة على الفور».

ولفت إلى أن لجنة الآثار من المقرر أن تزور الحديقة، الثلاثاء المقبلة، للتعامل مع أية مشكلات موجودة، مطمئنًا المواطنين: «كل ما هو أثري ونادر بحديقة الحيوان، سيتم ترميمه وصيانته ومتابعته بشكل دوري».

وذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة، يؤكد الحفاظ على كل الأمور النادرة بالحديقة، على مدار العام الماضي، معقبًا: «هذا أمر مفروغ منه، لا إزالة أو تجريف لأشجار ونباتات نادرة في حديقة الحيوان أو حديقة الأورمان».

واستطرد: «إحنا أبو التاريخ نفسه، هنفرط فيه إزاي! منذ أن قررنا التطوير والحديقة تتعرض لشائعات غير منطقية، منها بيعها لدولة عربية، وحريصون على التصدي للأمر أولًا بأول للقضاء على الشائعة في المهد».

https://www.youtube.com/watch?v=9Yzt9YTgWY0

ونفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة، تزامناً مع بدء تنفيذ خطة تطويرها، مؤكدة أنه لا يمكن المساس بأي من النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بحديقة الحيوان.

وشددت على أنه يجري تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على النباتات والأشجار النادرة بها، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، وإعادتها لرونقها وطابعها التراثي، بما يليق بزوارها من المواطنين.