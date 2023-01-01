مسئول سوري في مؤتمر بالجامعة العربية: ندين حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني

أكد قاسم حسين، مدير عام الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب على إدانة بلاده لحرب الإبادة التى تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال كلمته أمام مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، اليوم الأحد بمقر الجامعة العربية:

وقال حسين الذي ترأس وفد سوريا في المؤتمر إن " مشاركة سوريا اليوم تأتي عقب انقطاع دام اثنا عشر عام عن رحاب بيت العرب الكبير جامعة الدول العربية، و بالتزامن مع ظروف خطيرة للغاية حيث مازال الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعرض للحصار الجائر و العدوان الإسرائيلي من خلال استمرار عمليات القتل والتدمير والإبادة و انتهاك المقدسات و آخرها العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو ٢٠٢٣ الذي خلف عشرات الشهداء بينهم أطفال ونساء، وأكثر من مئة جريح ودمرت أكثر من عشرين منزلاً وأيضا العدوان المتواصل حتى يومنا هذا على جنين ومخيمها الذي شهد مؤخراً عملية عسكرية إسرائيلية دامية صادمة ومروعة دمرت المنازل وأرغمت الأهالي على المغادرة.

كما أكد على أن سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد تدين بشدة ما تقوم به إسرائيل من حرب إبادة ضد شعب فلسطين وأرضه ، والاستمرار في بناء المستعمرات الاستيطانية.

وحرص على دعوة الجامعة العربية إلي استعادة دورها في معالجة جميع القضايا العربية وأن تكون متنفساً للشعب العربي في حالة الحصار.

كما دعاها لمخاطبة المجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري لوقف الحصار والعدوان وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وعلى مختلف مستوياتهم وإنزال أقسى العقوبات بحقهم والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السورية إلى خطوط الرابع عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، إضافة إلى عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، ليتحقق بذلك السلام والعدل والأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن المؤتمر يتناول العديد من القضايا الهامة المدرجة على جدول الأعمال و بشكل مفصل تأتي قضية اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الغوث هاتان القضيتان اللتان تتعرضان للعديد من المحاولات البائسة من أطراف متعددة تهدف إلى القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم لديارهم.

وتابع: "إن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الذين تحررت مخيماتهم من عصابات الإرهاب وفي مقدمتها مخيم اليرموك عاصمة الشتات الفلسطيني يتمنون الإسراع في إعادة بناء منشآتها التعليمية والصحية والإغاثية.

كما أشار إلى أنه ينبغي عدم اغفال الدور الذي قامت به الحكومة السورية ممثلة بالهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب من أجل دعم اللاجئين وبناء مخيماتهم المدمرة، حيث قامت الهيئة بعدة مشاريع لإعادة بناء البنية التحتية في المخيمات وكان آخرها مشروعين لمياه الشرب والصرف الصحي.