الداخلية الكويتية: لا نقبل الإساءة للسعودية ونتعامل بحزم مع كل من يمس العلاقات معها

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها لا تقبل الإساءة للسعودية وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

وقالت الداخلية الكويتية - إنه بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمغرد قام بالتطاول بعبارات تسيئ إلى أحد رموز المملكة العربية السعودية، تمت إحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من قبل الجهات المعنية.

وشدد البيان على أن الوزارة "لن تقبل الإساءة بالقول أو الفعل وسوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل".

وأكدت الداخلية الكويتية محافظتها على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية .