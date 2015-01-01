تحصين 19 ألفا و200 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في الغربية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن إجمالي ما تم تحصينه حتى ظهر اليوم الأحد، 19 ألفا و200 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية الثانية لعام 2023.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفا و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز.

وكشف عن اتخاذ التدابير اللازمة، وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

وأضاف "أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة؛ لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.