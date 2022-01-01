بوتين : لدينا أسلحة ومعدات عسكرية هي الأفضل في العالم

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لديها أسلحة ومعدات عسكرية هي الأفضل في العالم، ومنها الدبابة "تي-90 بروريف".

وقال بوتين في تصريحات لقناة "روسيا 1" اليوم الأحد " نحن نعمل وفق مفهوم "الهندسة العكسية"، حيث أنه فعال، ومن الأمثلة على ذلك الدبابة الروسية "تي-90 بروريف" وهي الأفضل في العالم.

وأضاف الرئيس الروسي: "أن العدو ينتج معدات متقدمة أيضا، ونحن نتابع هذا الأمر لإنتاج معداتنا العسكرية".

وفيما يتعلق بقرار واشنطن إمداد كييف بالذخائر العنقودية ، أكد الرئيس الروسي أن بلاده تحتفظ بالحق في الرد بالمثل إذا استخدمت هذه القنابل ضدها، مؤكدا أن روسيا تمتلك ما يكفي من مخزون الذخائر العنقودية على اختلاف أنواعها.

وتابع بوتين: "تسليم الولايات المتحدة، هذه الذخائر لأوكرانيا ليس دليلا على أن حالهم مريح، وإنما يأتي بسبب نقص الذخيرة لديهم بشكل عام"، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني يستخدم حوالي 5 - 6 آلاف قذيفة من عيار 155 يوميا، بينما تنتج الولايات المتحدة 15 ألف قذيفة في الشهر.

وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده لم تستخدم بعد الذخائر العنقودية رغم النقص المعروف في الذخيرة لدينا أيضا.