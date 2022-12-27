اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على كل الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 26

العاصمة الإدارية 38 25

6 أكتوبر 39 25

بنهــــا 38 26

دمنهور 38 26

وادي النطرون 38 25

كفر الشيخ 37 25

المنصورة 37 26

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 38 26

طنطا 37 25

دمياط 35 25

بورسعيد 36 26

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 25

العريش 36 25

رفح 36 24

رأس سدر 40 26

نخل 40 21

كاترين 36 18

الطور 37 26

طابا 39 25

شرم الشيخ 41 30

الاسكندرية 33 25

العلمين الجديدة 32 24

مطروح 32 22

السلوم 35 21

سيوة 41 20

رأس غارب 40 27

الغردقة 41 29

سفاجا 41 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 39 27

حلايب 36 28

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 37 27

الفيوم 41 24

بني سويف 41 25

المنيا 41 26

أسيوط 41 25

سوهاج 42 27

قنا 44 28

الأقصر 44 29

أسوان 44 30

الوادي الجديد 43 24

أبوسمبل 43 28