مشيرة خطاب: الرئيس السيسي انحاز للمرأة المصرية وأصبحت تتمتع بقدر غير مسبوق من الحقوق

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر والمنطقة العربية من خطر كبير، مؤكدة أن الرئيس السيسي انحاز للمرأة المصرية.

وأكدت خلال حوار لها ببرنامج «بالورقة والقلم»، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع على قناة «تن»، مساء الأحد، أن المرأة المصرية أصبحت تتمتع بقدر غير مسبوق من الحقوق، وذلك نظرًا لمسيرتها ونضالها الطويل في الوقوف أمام الإخوان وأنقذت مصر من خطر الدولة الفاشية دون خوف خلال حكم الإخوان.

ونوهت بأن حقوق الإنسان مشوار طويل ولا يوجد دولة حققت الكمال في هذا المجال، مؤكدة أن مصر حققت إنجازًًا كبيرًا في هذا الطريق، وشددت أن مسيرة حقوق الإنسان في مصر مازالت تواجه تحديات كثيرة ومشاكل محلية ودولية.

وأشارت إلى أن المسئولية الرئيسية في إنفاذ حقوق الإنسان تقع على عاتق الحكومة، هذا إلى جانب إيمان كل مؤسسات الدولة والمجتمع بحقوق الإنسان وضرورة الحفاظ عليها، مشددة على ضرورة وجود شفافية في الرصد والمتابعة وفي التنفيذ على أرض الواقع.

وأكدت أن مصر دولة كبيرة وذات ثقل للمنطقة العربية والعالم كله، وأن التجربة أثبتت أن الدولة التي تحترم حقوق الإنسان هي الدولة التي حققت الأمن والاستقرار لمواطنيها والسلم والأمن القومي.

ولفتت إلى أن الدولة لديها قدر كبير من الجدية في التعامل مع ملف حقوق الإنساني.