الأمن الإيطالي يضبط طالبا ألمانيا خدش جدارا في الكولوسيوم بروما

تعرض جدار في الكولوسيوم الشهير في العاصمة الإيطالية روما مجددا للخدش، وكانت هذه المرة على يد سائح ألماني صغير في السن.

وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية اليوم الأحد، أنه يُعْتَقَد أن السائح الألماني (17 عاما) خدش مساء أمس السبت الجدار داخل المدرج الروماني الشهير الذي يفضل سائحو روما زيارته.

وأفادت (أنسا) بأن أفراد أمن ضبطوا الطالب الألماني بعد أن خدش الجدار في الطابق الأرضي من النصب، وكان الطالب برفقة معلمة، وتابعت (أنسا) أن الشرطة الإيطالية حررت بلاغا ضد الطالب.

يذكر أن هذه الواقعة تعد الثالثة من نوعها التي تحدث في غضون أسابيع قليلة والتي يقوم فيها سائحون بخدش جدار في الكولوسيوم، ومن الممكن فرض غرامات مالية كبيرة على السائحين الذين قاموا بذلك.

تجدر الإشارة إلى أن سائحا روسيا تم إلزامه قبل بضعة أعوام بدفع غرامة مالية بقيمة 20 ألف يورو بعد أن خدش جدارا في الكولوسيوم.

وتم ضبط سائحة سويدية شابة أول أمس الجمعة كانت تحفر الحروف الأولى من اسمها على الجدار الحجري، وتمكنت الشرطة الإيطالية من تحديد هوية الشابة السويدية الصغيرة (17 عاما) كما ذكرت وسائل إعلام اليوم.

كانت واقعة أثارت السخط في إيطاليا وخارجها في أواخر يونيو الماضي، عندما حفر رجل إنجليزي اسمه واسم صديقته على أحد جدران الكولوسيوم، وبعد الانتقادات التي ثارت اعتذر الرجل مبررا ما فعله بأنه لم يكن يعرف "مدى قدم هذا الأثر".

يذكر أن المدرج الروماني البالغ عمره نحو 2000 عام يعد واحدا من أشد مناطق الجذب السياحي في إيطاليا كما يعد رمزا للمدينة الخالدة، وتم بناء المدرج في القرن الأول بعد الميلاد، وهو أكبر مدرج روماني في العالم. وكانت تقام فيه منازلات وحشية ودموية في روما القديمة، ويجذب الكولوسيوم ملايين الزائرين كل عام.