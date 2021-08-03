الخارجية السورية: دمشق تدعم قرارات قمة دول جوارالسودان التي عقدت بالقاهرة

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن سوريا تدعم قرارات قمة دول جوار السودان والتي عقدت بالقاهرة وكل الجهود المخلصة التي بذلت لوقف سفك الدماء والدمار في السودان الشقيق.



وأوضحت في بيان اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء السورية، أن سوريا تعتبر السودان جزءاً غالياً وعزيزاً لا يتجزأ من شعبها وأرضها العربية ، مضيفة أن انتقال الأزمات الخطيرة من بلد عربي إلى آخر نتيجة تدخلات خارجية أصبح معروفاً ويقتضي من كل دولنا العربية والدول الصديقة العمل على وقفها ومنع استثمارها.



وذكرت الخارجية السورية، أن هذه القمة خرجت بأفكار أكدت على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتعامل مع النزاع القائم على أنه شأن داخلي، والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة".



وأضافت أن القمة شددت في بيانها الختامي على التزام الأطراف السودانية بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الأزمة والحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها، وتوافقت القمة على تشكيل لجان بشأن إنهاء الأزمة".



وأكدت أن سوريا التي تعتبر السودان جزءاً غالياً وعزيزاً لا يتجزأ من شعبنا وأرضنا العربية تدعم قرارات قمة القاهرة وكل الجهود المخلصة التي بذلت لوقف سفك الدماء والدمار في السودان الشقيق، وتؤكد على أهمية النتائج التي خرجت بها قمة القاهرة وتنفيذها، بما يخدم مصلحة الشعب السوداني في ضمان الأمن والاستقرار".