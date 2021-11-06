أسرة محمود ياسين تدعم فيلم «حجر إيجابي» في نادي السينما المستقلة

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حرصت أسرة الفنان الراحل محمود ياسين على تقديم كل الدعم لفيلم "حجر إيجابي" تأليف وبطولة الحفيد عمر رياض، وبمشاركة والده الفنان محمد رياض في البطولة.

ويأتي ذلك في العرض الذي أقيم ضمن عروض نادي السينما المستقلة مساء أمس السبت بسينما الهناجر، بتنظيم من المركز القومي للسينما.

وشهدت العروض حضور جماهيري كبير، ومن بينهم أسرة الفنان الراحل محمود ياسين وهم الفنانة شهيرة والفنانة رانيا محمود ياسين والسيناريست عمرو ياسين، وبطلي الفيلم محمد رياض وعمر رياض.

كما حضر كل من المخرج حسني صالح والمخرج أشرف فايق، والناقد أحمد سعد الدين، والناقد أحمد النبوي، والمخرج سليمان حمزة، والفنان عصام شاهين، والمخرج علي الشربيني، والفنان طارق عبد العزيز، وعدد من الفنانين والسينمائين.

وتم خلال فعاليات النادي عرض كلا من الفيلم الروائي "حجر إيجابي" بطولة محمد رياض، وعصام شاهين وعمر رياض، وإخراج علي الشربيني وتأليف عمر رياض، والفيلم التسجيلي "يوم طلعتله شمس" إخراج سليمان حمزة.

وعقب عرض الفيلمين أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين، وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، ويشرف عليه فنياً الناقد السينمائي أحمد عسر.