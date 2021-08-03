الأسد: زيارة رئيس وزراء العراق فرصة لتحقيق قفزة كبيرة في التعاون الثنائي

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد في قصر الشعب، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي وصل إلى سورية في زيارة رسمية على رأس وفد يضم، الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وأثير سلمان وزير التجارة، والفريق الركن قيس رحيمة نائب قائد العمليات المشتركة.



وبحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، اليوم الأحد، أجرى الأسد مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي، تناولت العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وتركزت مباحثات الجانبين على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها التبادل التجاري والنقل والصناعة، والتنسيق الدائم في مختلف القضايا السياسية، إضافة إلى الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب.



وشدد الجانبان على أن وقوف العراق وسورية إلى جانب بعضهما في مختلف الظروف، كانت ترجمة حقيقية للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وأكدا على مواصلة تطوير هذه العلاقات على المستويين الرسمي والشعبي.



واعتبر «الأسد» زيارة «السوداني» فرصة لبناء علاقة مؤسسية، وتحقيق قفزة كبيرة في التعاون الثنائي بين البلدين، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي أن سورية لها مكانة خاصة في قلوب كل العراقيين، وأن الشعب العراقي يعتز بصمود الشعب السوري، في مواجهة أعتى هجمة إرهابية تعرض لها.