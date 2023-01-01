خبير عسكري: الغرب سئم من الصراع في أوكرانيا

أكد الخبير العسكري البريطاني، شون بيل، أن الغرب سئم الصراع العسكري في أوكرانيا.

وقال بيل في مقابلة: "إمداد الغرب بالأسلحة إلى أوكرانيا "يزداد صعوبة أكثر فأكثر"، كما أن المخاطر والتكاليف آخذة في الازدياد".



وتابع: "بدأ إرهاق الحرب يظهر تدريجياً، ونرى كيف بدأت تظهر الآن بعض الحقائق، وبعض الصعوبات"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



واعترف الخبير بأن الهجوم المضاد الأوكراني يتقدم دون نجاح يذكر، وأن ضمانات "الناتو" لأوكرانيا بشأن الانضمام إلى الحلف يمكن أن "تدفع" الجانب الروسي لمواصلة العملية الخاصة.



وأعلنت روسيا في السنوات الأخيرة، عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على طول حدودها الغربية.



وحذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، من أن التوسع الإضافي لكتلة الناتو، لن يمنح أوروبا مزيدا من الأمن.



أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.