وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان منح مالية على 400 أسرة بتكلفة إجمالية 800 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور سيد دردير، رئيس قسم الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، وجمال محمد، مدير المكتب الفني بالتضامن الاجتماعي.

وأوضح سيد دردير، رئيس قسم الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، أنه تنفيذا لتعليمات محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، تم الدعم لغير القادرين، وتوزيع المساعدات النقدية بغرض المساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل، والتي يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية التي تمر بها الأسرة مثل الأسرة المعيلة، والأيتام، والأسر التي تعاني من الأمراض المزمنة وتقديم مساعدات نقدية وعينية في حالات النكبات.