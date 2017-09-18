وزيري: الهرم المنحني بدهشور آمن تماما ولا صحة لسقوط بعض أحجاره

نفى الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تساقط أحجار الهرم المنحني للملك سنفرو بمنطقة آثار دهشور وتدعيمه بصلبات حديدية.

وأكد وزيري، في تصريحات صحيفة، مساء اليوم السبت، أن هذا الأمر عار تماما من الصحة وأن الهرم آمن وتتم زيارته بشكل طبيعي.

وأوضح أن الصلبات الحديدية الموجودة بالهرم ليست جديدة، حيث قامت الإدارة الهندسية بالمجلس الأعلى للآثار بتثبيتها في الزاوية الشمالية الغربية للهرم منذ مايو عام 2014 تحت إشراف المنطقة الأثرية؛ وذلك حفاظا على هذا الجزء من الهرم وتدعيما له والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق الهدف المرجو منها حيث يعد الهرم واحدا من أهم المزارات السياحية بالمنطقة الأثرية حاليا.

وأشار إلى أن الشكل المائل للهرم يعود إلى طريقة بنائه في عهد الملك سنفرو حيث تم بناؤه من الحجارة بزوايا مائلة بالنسبة للأرض تقدر بنحو 55 درجة في البداية، ونظرا لارتفاعه قام المهندس بتغيير زاوية الميل لتصبح 43 درجة؛ ما أدي إلى ظهوره بهذا الشكل المنحني.

وتناشد وزارة السياحة والآثار مرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار والتى قد تؤدى إلى بلبلة جمهور المواطنين.