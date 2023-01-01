العثور على جثة لشاب مقيدة اليدين داخل منزل في العدوة بالمنيا

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عثر أهالي مدينة العدوة في محافظة المنيا على جثة شاب مقتول وبه آثار تعذيب ومقيد بحبل داخل أحد المنازل بدائرة المركز، وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر عن الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب مقتول وبه آثار تعذيب مقيد بحبل داخل أحد المنازل بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي إلى موقع الحادث وتبيّن من المعاينة والتحريات، أن الجثة لشاب عمره 30 عاما، وأنها مقيدة بحبال وبها آثار تعذيب.

وتم إخطار النيابة العامة التي عاينت موقع الحادث وتحفظت على الجثمان.

وقرر مدير نيابة العدوة نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي وانتداب مفتش الصحة للمعاينة.

وكشف تقرير الدكتور خلف رياض مفتش الصحة، وجود آثار تعذيب فقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر عن الواقعة.