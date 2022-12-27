اعتقال خمسة اشخاص بعد احتجاج نشطاء مناخ بمصفاة لتكرير النفط في اسكتلندا

ألقت السلطات في اسكتلندا القبض على خمسة أشخاص بعد أن نظم نشطاء بيئيون يوما من المقاومة في مصفاة إينيوس لتكرير النفط في وسط اسكتلندا.

وذكرت وكالة"بي إيه ميديا" البريطانية أن أربعة أشخاص صعدوا بعد ظهر يوم السبت إلى سطح محطة إينيوس لتوليد الكهرباء بالغاز التي تزود مصفاة النفط في بلدة جرانجماوث ورفعوا لافتة كتب عليها "العدالة المناخية لجرانجماوث" بعد ظهر يوم السبت.

وفي وقت سابق، نظم نحو 200 شخص مسيرة تجاه سياج محطة إينيوس من معسكر مناخ على بعد حوالي ميل واحد.

وقالت الشرطة إنها اشتبكت مع المجموعة التي صعدت إلى السطح وتم إنزالهم بأمان، دون أي اعتقالات.

ومع ذلك، ألقي القبض على خمسة أشخاص فيما يتعلق بجرائم مزعومة بما في ذلك الإخلال بالأمن.

يشار إلى أن النشطاء ينظمون معسكرا للمناخ لمدة خمسة أيام، يقال إنه أكبر مخيم احتجاج في اسكتلندا منذ عقد من الزمان، في كينيل بارك في مدينة بوينس القريبة.

ومن جانبها قالت محطة إينيوس إنها تدير "عملا آمنا ومستداما" وتفي بمسؤولياتها المناخية.