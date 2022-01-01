إلغاء نحو 60 رحلة جوية في بلجيكا بسبب إضراب طياري شركة رايان إير

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ألغيت نحو 60 رحلة جوية من وإلى مطار شرلروا في بلجيكا اليوم الأحد، وذلك في اليوم الثاني لإضراب طياري شركة رايان إير منخفضة التكاليف.

وبحسب المعلومات المتاحة على الموقع الإلكتروني للمطار، أدى الإضراب إلى إلغاء 29 رحلة جوية قادمة، و29 رحلة جوية مغادرة من مدينة شرلروا.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، أنه بعد تضرر رحلات أمس السبت، يبلغ إجمالي الرحلات الجوية التي تأثرت بالإضراب 120 رحلة.

وذكرت شبكة إر تي بي إف" البلجيكية العامة، أن نحو 8000 راكب لم يستطيعوا مغادرة بلجيكا كما كان مقررا.

وقال الطياريون في شركة رايان إير، ومقرها بلجيكا أمس السبت، إنهم على استعداد للإضراب عن العمل مجددا في حال لم تلب الإدارة طلباتهم.

يشار إلى أن هناك خلافا بين الطيارين والشركة بشأن خفض المرتبات ومسائل تتعلق بفترات الراحة.

ويطالب الطياريون، بإعادة مرتباتهم لمستويات ما قبل جائحة كورونا.

وكان الطياريون في وقت جائحة كورونا، قبلوا بخفض مؤقت لمرتباتهم؛ لمساعدة الشركة على مواجهة التأثير المالي للقيود المفروضة على السفر خلال الجائحة.