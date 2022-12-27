محكمة أسبانية تأمر باحتجاز خمسة مشتبه بهم من ألمانيا بتهمة الاغتصاب

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أمرت محكمة في إسبانيا باحتجاز خمسة سائحين من ألمانيا رهن الحبس الاحتياطي في جزيرة مايوركا الإسبانية بسبب مزاعم اغتصاب امرأة ألمانية.

وقالت متحدثة باسم القضاء إن المحكمة رفضت يوم السبت الإفراج بكفالة عن الرجال الخمسة. وأطلقت المحكمة سرح سائح ألماني سادس كان محتجزا.

يشار إلى أن الحبس الاحتياطي في إسبانيا يمكن أن يستمر أسابيع. وفي حال إدانتهم بالاغتصاب يمكن إصدار أحكام بالسجن لمدة قد تصل إلى 12 عاما.

ومثل الرجال الستة أمام المحكمة صباح السبت في مدينة بالما مكبلين الايدي. وغطوا وجوههم بقمصانهم لتجنب التعرف عليهم.

وتقول الشرطة إن الاغتصاب الجماعي المزعوم وقع في وقت مبكر من يوم الخميس في غرفة فندق بالقرب من الشاطئ الشهير المعروف باسم بلايا دي بالما، وهي منطقة يفضلها السائحون الألمان الشباب.

وتم احتجاز الرجال بعد وقت قصير بعد أن أبلغت المرأة الشرطة.

وورد أن الحادث تم تصويره.

وتصدرت الطبيعة المروعة للجريمة المشتبه بها عناوين الصحف الدولية وأعادت فتح النقاشات في ألمانيا حول السلوك الصاخب أحيانا للسائحين الألمان أثناء تواجدهم في وجهات العطلات السياحية مثل مايوركا.