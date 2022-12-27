استطلاع: بيتا ليمجاروينرات يجب أن يحصل على المزيد من الفرص ليصبح رئيسا لوزراء تايلاند

أظهر استطلاع للرأي أن بيتا ليمجاروينرات، الذي فاز حزبه السياسي، بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة التايلاندية، يتعين أن يحصل على المزيد من الفرص لتأمين عدد كاف من أصوات المشرعين ويصبح رئيسا للوزراء.



وحصل على دعم أكثر من 60% من المشاركين، البالغ عددهم 1310، على مستوى البلاد، في استطلاع جرى يومي 11 و12 يوليو، من قبل المعهد الوطني لإدارة التنمية لمنح فرص إضافية له، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد.



وذكر حوالي 2ر43% في استطلاع المعهد أن أحزاب الائتلاف، يتعين أن تواصل ترشيح بيتا، حتى يصبح رئيسا للوزراء، بينما قال 7ر20% أنه يتعين ترشيحه بوصفه المرشح الأوفر حظا، مرة واحدة أو اثنتين.



وكان المرشح الأوفر حظا لرئاسة الوزراء في تايلاند، بيتا قد قال، إنه مستعد للانسحاب والسماح لشريكه في الائتلاف حزب "فو تاي" بتشكيل الحكومة المقبلة، حال أخفق في محاولاته في الحصول على المنصب.



وفي مقطع فيديو نشر أمس السبت، قال بيتا إنه سوف يجدد ترشحه لمنصب رئيس الوزراء عندما ينعقد البرلمان غدا الخميس لاختيار رئيس جديد للحكومة.



ولم يحصل بيتا، زعيم حزب "التقدم إلى الأمام"، على الدعم الكافي من النواب في محاولته الأولى والتي جرت يوم 13 يوليو.