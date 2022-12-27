 وزير مالية كوريا الجنوبية يتوجه إلى الهند من أجل لقاء وزراء مالية مجموعة العشرين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير مالية كوريا الجنوبية يتوجه إلى الهند من أجل لقاء وزراء مالية مجموعة العشرين

د ب أ
نشر في: الأحد 16 يوليه 2023 - 9:44 ص | آخر تحديث: الأحد 16 يوليه 2023 - 9:44 ص

غادر وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونج هو، إلى الهند، اليوم الأحد، للمشاركة في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين "جي 20".

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، عن وزارة الاقتصاد والمالية القول إن وزير المالية سوف يحضر اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين الذي يستمر يومين في مدينة جانديناجار بغرب الهند.

ويهدف الاجتماع للإعداد لقمة مجموعة العشرين المقررة في الهند في سبتمبر المقبل.

ويعتزم تشو التأكيد على أهمية استقرار الأسعار وتعافي سلاسل الإمداد في ظل الغموض الاقتصادي العالمي، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة المالية.


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