طهران: القبض على ممثل إيراني بعد انتقاده إلزام النساء بارتداء الحجاب

ذكرت وكالة تسنيم الدولية، للأنباء اليوم الأحد، أن ممثلا في إيران جرى اعتقاله بعد انتقاده التنفيذ القسري لإلزامية ارتداء الحجاب هناك.

وأوضحت الوكالة، اليوم أنه تم اعتقال الممثل محمد صادقي في شقته في العاصمة الإيرانية كهران.

وتظهر مقاطع فيديو، تم تداولها على تويتر، أن أفراد أمن اقتحموا شقة صادقي.

وكان الممثل نشر سابقا مقطع فيديو انتقد فيه الإجراء القسري للدولة ضد النساء اللائي لا يلتزمن بقواعد الزي الصارمة.

وكانت الشرطة الإيرانية، أعادت رسميا اعتبارا من اليوم الأحد دوريات الشوارع، في حملة قمع جديدة ضد النساء، اللاتي ينتهكن قوانين الزي الصارمة في البلاد.

ويأتي الإعلان، قبل أشهر من الذكرى السنوية للاحتجاجات المميتة، التي اندلعت في سبتمبر الماضي، في أعقاب مقتل مهسا أميني "22 عاما" في محبس الشرطة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.