سباليتي يبدي موافقته على تدريب أهلي جدة

ابدى الإيطالي لوتشانو سباليتي، المدير الفني السابق لفريق نابولي، موافقته على العرض المقدم من نادي أهلي جدة السعودي، لتولي مهمة الإدارة الفنية خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لما أشار إليه رودي جالتيه الصحفي بقناة « tvdellosport» الإيطالية عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعطى لوتشانو سباليتي موافقته الشفهية على عرض الأهلي.

وأضاف جالتيه:" الوقت يداهم النادي السعودي، الإيطالي ليس هو الخيار الأول ويريد الأهلي انتظار استجابة أهدافهم الرئيسية".

وأتم رودي:" ماركو سيلفا يعد من ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق، ولكن لم يعلق المدرب على العرض المقدم له".

وكان أهلي جدة السعودي قد أعلن رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعد أن قادهم للعودة من جديد إلى دوري روشن السعودي بداية من الموسم المقبل، والتتويج بلقب دوري يلو (دوري الدرجة الثانية) الموسم المنصرم.

🚨✅ Luciano #Spalletti gave his verbal approval to the #AlAhli's offer.



⏳ However, the 🇸🇦 now take time: the 🇮🇹 coach is not the first option and they want to wait the response of their main targets.



📋 Among these, there is also Marco #Silva, whose feedback is still missing. pic.twitter.com/KPJr69HHbU