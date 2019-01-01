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رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى سوريا في زيارة رسمية

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
د ب أ
نشر في: الأحد 16 يوليه 2023 - 11:37 ص | آخر تحديث: الأحد 16 يوليه 2023 - 11:37 ص

 

توجه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ، اليوم الأحد ، إلى دمشق في زيارة رسمية.

وقالت الحكومة العراقية ، في بيان مقتضب اليوم، إن السوداني غادر بغداد متوجهاً إلى سوريا في زيارة رسمية.


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