رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى سوريا في زيارة رسمية

توجه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ، اليوم الأحد ، إلى دمشق في زيارة رسمية.

وقالت الحكومة العراقية ، في بيان مقتضب اليوم، إن السوداني غادر بغداد متوجهاً إلى سوريا في زيارة رسمية.