أوكرانيا تعلن تحقيق تقدم تدريجي في باخموت

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، إن قوات كييف تتقدم تدريجيًا في محور باخموت شرقي البلاد، وذلك بحسب ما أفادته كالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهجوم المضاد للجيش الأوكراني، الذي بدأ في يونيو، لم يحرز نجاحا في مواجهة الدفاعات الروسية في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وقال بوتين، في مقابلة مع قناة «روسيا 1» التلفزيونية: «كل محاولات العدو اختراق دفاعنا لم تنجح طوال مدة الهجوم.. العدو لم يحقق نجاحا».

وأكد بوتين أن لدى جيشه «مخزونا كافيا» من القنابل العنقودية، متوعدا باستخدامها على الجبهة في أوكرانيا، في حال استعملت كييف هذه الأسلحة التي تسلمتها من الولايات المتحدة.

ويمكن لهذه الأسلحة المثيرة للجدل أن تنشر ما يصل إلى مئات العبوات الناسفة الصغيرة، التي قد تظل في الأرض بدون أن تنفجر، ما يشكل خطرا على المدنيين بعد انتهاء النزاع.

وقال بوتين: «في روسيا، هناك مخزون كاف من القنابل العنقودية المختلفة الأنواع.. حتى الآن، لم نستخدمها، لم يكن هناك ضرورة لذلك، رغم أننا واجهنا نقصا معروفا في الذخائر في وقت ما».

وتدارك الرئيس الروسي: «ولكن إذا تم استخدامها ضدنا، فنحن نحتفظ لأنفسنا باتخاذ إجراءات مضادة».

ومنذ بداية النزاع، يتهم الجنود الاوكرانيون الجيش الروسي باستعمال هذه الأسلحة.

ورأى بوتين أن الولايات المتحدة أعلنت تسليم هذه الأسلحة؛ لأنها تواجه نقصا في الذخائر التي تعرض تقديمها إلى أوكرانيا.

وأوضح أن «الجيش الأوكراني يستعمل يوميا ما يصل إلى خمسة آلاف أو ستة آلاف قذيفة عيار 155 ملم»، قائلًا إن الولايات المتحدة تنتج 15 الف (قذيفة مماثلة) كل شهر.

واستطرد: «ليس لديهم (الأمريكيون) ما يكفي، وأوروبا أيضا ليس لديها ما يكفي. لا شيء يقترحونه أفضل من استخدام قنابل عنقودية».

وحظرت دول عدة استخدام هذه الذخائر بموجب اتفاق أوسلو 2008؛ لكن العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، لم تصادق عليها.