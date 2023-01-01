رئيس الوزراء الياباني: سعيد لزيارة الإمارات الشريك الاستراتيجي لبلادي

أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن سعادته بزيارة الإمارات الشريك الاستراتيجي لبلاده.

ويصل كيشيدا إلى الإمارات قادما من السعودية غدا الاثنين، في أول زيارة للبلاد منذ تقلده منصبه.

وعبر كيشيدا في مقال حصري بوكالة أنباء الإمارات (وام) عن سعادته البالغة "أن تتاح لي فرصة زيارة دولة الإمارات الشريك الاستراتيجي لليابان لأول مرة منذ تقلّدي منصب رئيس الوزراء".

كما أعرب عن تطلعه خلال زيارته لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا عزم اليابان تعزيز علاقاتها مع الإمارات خلال الأعوام الخمسين المقبلة.

ومن أجل تعزيز هذا التعاون متعدد الأوجه، وقع البلدان الإعلان المشترك بشأن تنفيذ مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة"سي إس بي آي" في سبتمبر الماضي.

وأضاف أنه يعتزم خلال زيارته طرح مبادرة "المركز العالمي للطاقة الخضراء"، والتي تهدف إلى الجمع بين نقاط قوة بلدينا: المزايا الجغرافية وموارد الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة والقدرات الاستثمارية القوية لدولة الإمارات والشرق الأوسط من جهة، وأحدث تقنيات إزالة الكربون اليابانية من جهة أخرى من خلال الاستفادة الكاملة من نقاط القوة هذه في كلا البلدين".

ولفت إلى أنه بهذا التعاون يمكن تحويل المنطقة إلى مركز عالمي لسلسلة توريد الجيل الجديد من مصادر الطاقة والموارد المعدنية.

وأشار إلى أن الإمارات تعمل بمسؤولية كبيرة لضمان أمن الطاقة العالمي وتبذل جهودا استيباقية لمعالجة قضايا تغير المناخ.

وأوضح أن اليابان ستعمل بشكل وثيق مع الإمارات من أجل إنجاح مؤتمر "كوب 28" للمناخ، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بالإمارات، مشيرا إلى أن الإمارات هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط أعلنت سعيها لتحقيق صافي الانبعاث الصفري بحلول عام 2050.