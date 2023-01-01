البابا فرنسيس يعين رسميا أسقفا لشنجهاي اختارته الصين

اعترف البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، رسميا بأسقف شنجهاي، جوزيف شين بين، الذي عينته جمهورية الصين الشعبية بالفعل في أبريل.

وفي ذلك الوقت، أزاحت الحكومة في بكين رجل الكنيسة شين بين من أبرشية هايمن ونقلته إلى شنجهاي. ولم يشارك الفاتيكان في هذا القرار.

وأعطى رئيس الكنيسة الكاثوليكية الآن الضوء الأخضر رسميا للنقل إلى شنجهاي، وذلك في بيان مقتضب.

ووفقا للفاتيكان، فإن الأمر متروك للبابا وحده لتعيين الأساقفة الكاثوليك. وبالتالي فإن الإجراء الصيني وتعيين شين بين يتناقضان مع "روح الحوار والتعاون" التي تأسست في عام 2018 بين الصين والفاتيكان في اتفاق بشأن تعيين الأساقفة، حسبما قال وزير الخارجية الكاردينال بيترو بارولين لبوابة الأخبار الرسمية "فاتيكان نيوز" يوم السبت.

ويأمل الفاتيكان الآن أن يتم اتخاذ القرارات المستقبلية بشأن الدعوات بتوافق الآراء.