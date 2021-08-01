الحكومة الكويتية: تجهيز البنية التحتية لحقل الدرة واستكمال تطوير ميناء مبارك الكبير

أعلنت الحكومة الكويتية، عن تجهيز البنية التحتية لحقل الدرة واستكمال تطوير ‫ميناء مبارك الكبير‬ ورفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 3.15 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى رفع إنتاج الغاز الحر إلى 930 مليون قدم مكعب.

يأتي ذلك في برنامج عمل الحكومة الذي سلمه، اليوم الأحد، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عيسى الكندري لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.

وفي كلمته داخل البرنامج، أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ضرورة أن يُمكن القطاع الخاص من تحقيق دوره تحت رقابة فعالة من الدولة التي تعي جيداً كيف توجهه نحو أمثل قطاعات التنمية المستدامة، مشددا على الدولة أن ترسي أجواء الثقة والطمأنينة لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأكدت إيران قبل أيام، عزمها التنقيب في حقل الدرة، الأمر الذي جعل وزارة الخارجية الكويتية تصدر بيانا يفيد بأن "المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية، ولهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة".

من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية السعودية، أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".