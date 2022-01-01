اليابان تسجل أعلى درجة حرارة منذ بداية عام 2023

ذكرت سلطات الطقس في اليابان أنه تم تسجيل أعلى درجة حرارة بالبلاد منذ بداية العام الجاري وذلك في شمال العاصمة طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأحد، أن السلطات سجلت وصول درجة الحرارة بمدينة "كيرو" بالعاصمة إلى 39.4 درجة وهي الأعلى منذ بداية العام، مضيفة أن درجة الحرارة في غرب العاصمة تخطت الـ38 درجة في عدد من المدن.

وتشهد اليابان ارتفاعًا في درجات الحرارة في شرق وغرب البلاد، بالإضافة إلى الأمطار الموسمية الغزيرة والانهيارات الأرضية، وحثت السلطات المواطنين على اتخاذ احتياطاتهم؛ للحول دون تعرضهم لضربات الشمس.