السفير صلاح حليمة: هناك تركيز على تسريع تفعيل عملية التجارة الحرة الإفريقية

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن القمة الخامسة لمنتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي، تتضمن ثلاثة محاور رئيسي، لافتًا إلى أن «دور مصر في كل مسار متزايد ومحوري ومتعاظم وله أهمية كبرى».



وأضاف «حليمة»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن المسار الأول يتعلق بمنطقة التجارة الحرة في إطار التنمية المستدامة، والعلاقة بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الخمسة الجغرافية، فضلا عن المجموعات الاقتصادية الأخرى ذات الطابع السياسي بالقارة السمراء.



وأشار إلى التركيز على تسريع تفعيل عملية التجارة الحرة الإفريقية، بما تحققه من فوائد هامة للدول الأعضاء الـ55 في هذه المنطقة، فضلا عن ضخ مزيد من الاستثمارات سواء في البنية التحتية أو القطاعات الإنتاجية؛ لدفع عملية التنمية المستدامة على النحو الذي يمكن معه زيادة حجم التبادل التجاري بين الأطراف المعنية بهذه المنطقة، وفي إطار تعاون مع القطاع الخاص الإفريقي وغير الإفريقي ومؤسسات التمويل الدولية.



وأوضح أن المسار الثاني يتعلق بالمناخ، مضيفًا: «كانت هناك إنجازات لمصر في هذا الإطار مثل: صندوق التعويضات عن الخسائر والأضرار، وحث الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها، ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، بينما يتمثل المسار الثالث في لجنة النيباد المرتبطة بعملية التنمية المستدامة».



