مديرية شرطة باريس تقرر تمديد استخدام الطائرات المسيرة حتى الاثنين

قررت مديرية شرطة باريس اليوم الأحد، تمديد استخدام الشرطة الفرنسية للطائرات المسيرة، حتى غدا الاثنين، في العديد من البلديات وخاصة في بلدية "لاي ليه روز" (جنوب باريس)، حيث تعرض منزل رئيس البلدية لهجوم بسيارة مشتعلة في أول يوليو الجاري.

وكان مرسوم قد صدر يوم الاثنين، الماضي لاستخدام الطائرات المسيرة حتى أمس السبت، في باريس، في مناطق "أو دو سين" و"سان سين دوني " و"فال دو مارن".

ولتبرير هذا الإجراء، ذكرت مديرية شرطة باريس في مرسوم جديد نشر على موقعها الالكتروني، الاشتباكات التي اندلعت مع رجال الأمن وأعمال العنف التي وقعت في البلاد بين نهاية يونيو الماضي ومطلع يوليو الجاري.

وأكدت المديرية أنه سيتم إطلاق ثلاث طائرات مسيرة بين مساء السبت الساعة 7 مساء وصباح الاثنين الساعة 6 صباحا، مشيرة إلى أن استخدام هذه الكاميرات يهدف إلى تجنب حدوث اضطرابات تخل بالنظام العام، من خلال إمكانية كشف تحركات الشباب من حاملي السلاح، مضيفة أن هذه الطائرات بدون طيار ستسمح برؤية على نظاق واسع.

وكانت وزارة الداخلية قد قررت اتخاذ تدابير أمنية مشددة خلال الاحتفالات بالعيد الوطني لفرنسا، حيث تم نشر 45 ألف من رجال الشرطة والدرك في فرنسا، بينهم 10 آلاف في باريس وضواحيها.

لكن خلال الليالي الماضية، ساد الهدوء الشوارع الفرنسية بشكل عام في جميع أنحاء البلاد، حيث احتفل الفرنسيون بعيدهم الوطني في أجواء احتفالية هادئة وامتلأت سماء العاصمة الفرنسية باريس بالألعاب النارية والتي تطلق بشكل تقليدي في هذه الليلة من الاحتفالات.