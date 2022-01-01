حماس تبارك عملية إطلاق نار في الضفة الغربية أسفرت عن إصابة 3 إسرائيليين

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باركت حركة "حماس" عملية إطلاق نار، اليوم الأحد، قرب بيت لحم في الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة 3 إسرائيليين بجروح.

وصرح الناطق باسم حماس عبداللطيف القانوع، بأن عملية إطلاق النار "تؤكد أن المقاومة في الضفة الغربية متواصلة وضرباتها ممتدة ضد الاحتلال في كل المدن والمخيمات ولن تتوقف أو تنكسر".

وأعلنت مصادر إسرائيلية عن إصابة 3 إسرائيليين أحدهم إصابته خطيرة في عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من حاجز عسكري عند بلدة تقوع قضاء بيت لحم.

وذكرت، أن مركبة مسرعة أطلقت النار نحو إسرائيلي وأصابته بجروح خطيرة فيما أصيب آخران بشظايا الرصاص وذلك عند حاجز "تقوع"، قبل أن ينسحب المنفذ من المكان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، عن بدء عمليات تمشيط بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار.

يأتي ذلك فيما أفاد الجيش بأن قواته اعتقلت 8 فلسطينيين فجر اليوم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بدعوى أنهم مطلوبون لأجهزته الأمنية.

وبحسب مصادر فلسطينية، شنت قوات الجيش حملة مداهمات شملت نابلس وجنين وبيت لحم والخليل وتخللها اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابات بالرصاص المطاطي والاختناق.