ردّ الفنان أحمد فهيم، على الآراء التي اعتبرت أن مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان، يشجِّع على تعدد الزوجات.



وقال فهيم خلال مقابلة مع برنامج «زووم ونص» عبر شاشة «هي»، مساء الأحد، إن الدراما تسمح بتناول كل القضايا، مؤكدا أنّ مثل هذه الأعمال لا تشجع على شيء بعينه، لكنها تتناول قضية موجودة في المجتمع.



وأضاف: «أكيد فيه واحد متجوز أربعة.. وإحنا تناولنا القضية من دون أن نشجع عليها»، مشدّدا على أن الدراما لا حدود لها، وبالتالي فهي تسمح بإطلاق العنان للخيال بالأفكار إلى درجات بعيدة.



وجدد التأكيد على أن المسلسل لا يُشجع على تعدد الزوجات، لكن السياق الدرامي كان هو المتحكم الرئيسي في سرد الأحداث بهذا الشكل.



وأكّد أن المسلسل يركز على نقاط كثيرة وليس فقط أن بطل العمل متزوج من أربع سيدات، لكنه كان مليئا بالخيوط والأعمدة التي جرى تناولها.



ونوه بأنه ليس لديه موقف شخصي سواء مؤيد أو معارض لتعدد الزوجات، مشيرا إلى أنّ كل شخص له حرية مُطلقة في تحديد شكل وطبيعة حياته.



