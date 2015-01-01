حسام حسن: إذا عدت للأهلي سأكون هداف الدوري

يتمنى حسام حسن، مهاجم سموحة، العودة مجددًا لصفوف الأهلي، بعد انتهاء إعارته للنادي السكندري.

صرح حسام حسن عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "حققت حلم حياتي بالانتقال إلى الأهلي، ولكن الأمور لم تسير معي بشكل جيد، والمدرب بيتسو موسيماني، لم يكن مقتنعا بي، ولا أعرف أسبابه".

أضاف "من غير المقبول أن يصرح موسيماني بأنه لا يوجد مهاجم في الأهلي، مصر كلها تعرف ما فعله هذا المدرب معي، لقد عشت حالة نفسية سيئة معه، فإذا كنت مهاجما متواضعا لما انضممت لصفوف الأهلي".

أشار حسام حسن "كنت أشارك لنصف دقيقة، والناس تقول أنني صفقة فاشلة، ولكن إذا عدت مجددا للأهلي، سأكون هداف الدوري في الموسم الجديد، ولكن لم يتحدث معي مسؤول بالنادي عن إمكانية عودتي".

واصل أيضا "لم أكن راضيا بوضعي في الأهلي على مقاعد البدلاء، لذا طلبت الخروج معارا، لأنني لا أقبل بدور الموظف، فاذا قررت الاستمرار لبقيت دون مشاركة لموسمين متتاليين".

وأشاد حسام حسن بالمدير الفني الحالي للأهلي مارسيل كولر، مضيفا أن الصراحة هي كلمة السر في العلاقة بين المدرب السويسري ونجوم الأهلي.

وختم مهاجم سموحة تصريحاته "نفس لاعبي الأهلي الذين حققوا كل البطولات مع كولر، هم نفس التوليفة التي عملت مع موسيماني، أقول ذلك لتوضيح الفوارق الكبيرة بين المدربين".

يذكر أن حسام حسن انتقل لصفوف الأهلي في صيف 2021 قادما من سموحة، وسجل بالقميص الأحمر 4 أهداف فقط خلال ظهوره في 38 مباراة على مدار موسم ونصف.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما مجددا إلى صفوف سموحة في يناير الماضي على سبيل الإعارة، حيث سجل 7 أهداف في 15 مباراة.