أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم الأحد، إن حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان بلغ 657.2 مليار ريال (175.25 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وقالت وزارة التجارة السعودية في بيان لها اليوم الأحد إن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع بنسبة 42% خلال عام 2022 على أساس سنوي، حيث قفز إلى 178 مليار ريال (47.47 مليار دولار)، مقابل 125.3 مليار ريال (33.41 مليار دولار) في العام 2021.

وأعلنت وزارة التجارة أن المملكة تحتل المرتبة الـ8 في قائمة الشركاء التجاريين لليابان عالميا.

ووصل رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا إلى جدة اليوم الاحد في زيارة رسمية للمملكة.