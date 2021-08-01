 السعودية: 175.25 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع اليابان خلال 5 سنوات - بوابة الشروق
الأحد 16 يوليه 2023 5:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟
النتـائـج تصويت

السعودية: 175.25 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع اليابان خلال 5 سنوات

الرياض - د ب أ
نشر في: الأحد 16 يوليه 2023 - 5:14 م | آخر تحديث: الأحد 16 يوليه 2023 - 5:14 م

أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم الأحد، إن حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان بلغ 657.2 مليار ريال (175.25 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وقالت وزارة التجارة السعودية في بيان لها اليوم الأحد إن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع بنسبة 42% خلال عام 2022 على أساس سنوي، حيث قفز إلى 178 مليار ريال (47.47 مليار دولار)، مقابل 125.3 مليار ريال (33.41 مليار دولار) في العام 2021.

وأعلنت وزارة التجارة أن المملكة تحتل المرتبة الـ8 في قائمة الشركاء التجاريين لليابان عالميا.

ووصل رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا إلى جدة اليوم الاحد في زيارة رسمية للمملكة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك