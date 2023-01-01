تقارير: واشنطن تدرس شراء منظومات صاروخية استغنت عنها تايوان لمنحها لأوكرانيا

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن ثمة تقارير متداولة بشأن تفاوض مسئولون أمريكيون مع نظرائهم في تايوان لإعادة شراء ما يقرب من 12 منظومة دفاع "هوك" الصاروخية الأمريكية من تايبيه، مع نحو مائة قاذفة، وهي منظومة استغنت عنها القوات التايوانية في عام 2015 واستبدلتها بمنظومة صواريخ أرض-جو محلية الصنع.



و"هوك" هي منظومة صواريخ أرض-جو أمريكية الصنع متوسطة المدى، وإذا صحَت التقارير، فإنها ستصبح العمود الفقري لشبكة الدفاع الجوي الاوكرانية.



وبحسب التقارير، فإن الولايات المتحدة تخطط لمنح أوكرانيا مائة أو نحو ذلك من منظومة "هوك" بالإضافة إلى الصواريخ والمعدات المرتبطة بها، بما في ذلك الرادارات.



ورأت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن تلك المنظومة من شأنها أن تساعد كييف على حل أزمة تلوح في الأفق، وهي النفاد الوشيك لمخزونات المنظومات السوفيتية الصنع "إس-300" و"بوك"، وهي منظومات اعتمدت عليها أوكرانيا منذ بدء الحرب.



وخلال 17 شهرًا من القتال العنيف، فقدت أوكرانيا حوالي 60 قاذفة من طراز "إس-300" ونحو 15 من قاذفات "بوك" أمام الصواريخ والمدفعية الروسية.



وبحسب "فوكس نيوز"، فإن استنزاف قاذفات الصواريخ ليس أكبر تهديد لنظام الدفاع الجوي الأوكراني، لكن الأزمة الحقيقية هي أن القوات الجوية الأوكرانية تطلق عشرات الصواريخ يوميا من أجل صد الطائرات الحربية الروسية والطائرات بدون طيار(الدرونز) والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.



وأوكرانيا لا تنتج صواريخ لمنظومات "إس-300" و"بوك"، وليس هناك الكثير من هذه الصواريخ في قوائم حلفاء كييف الأجانب. ولهذا السبب تعهدت دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" لأوكرانيا بجمع أنظمة الصواريخ أرض- جو التي يمكنها توفيرها.



وأدت تلك التعهدات إلى استبدال حوالي 20 منظومة من أصل 50 سوفيتية قديمة كانت موجودة في أوكرانيا قبل الحرب، والتحدي الذي تواجهه أوكرانيا الآن هو استبدال الثلاثين منظومة الأخرى.



ولفتت الشبكة إلى أن التبرع بعشرات أو أكثر من منظومات "هوك" الموجودة في تايوان سيقطع شوطًا طويلاً نحو تغلب أوكرانيا على هذا التحدي.